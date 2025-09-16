Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.09.2025

Ferrari Outperform

Ferrari
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 554 US-Dollar belassen. "Ein führendes Luxusgüterunternehmen, das Autos herstellt", überschrieb Stephen Reitman seine am Dienstag vorliegende Einschätzung des Sportwagenbauers, der in der Luxusbranchen-Hierarchie ganz oben stehe. Die Italiener hätten die Preisgestaltung, die Produktpalette und die Personalisierung ihrer Fahrzeuge zu den wichtigsten Determinanten ihres Wachstums gemacht und es geschafft, die Angebotsknappheit und die Markenattraktivität zu schützen. Zudem treibe das Unternehmen seine Elektrifizierung voran. Die Wachstumsgeschichte sei noch lange nicht zu Ende./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:30 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

