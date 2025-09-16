Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 554 US-Dollar belassen. "Ein führendes Luxusgüterunternehmen, das Autos herstellt", überschrieb Stephen Reitman seine am Dienstag vorliegende Einschätzung des Sportwagenbauers, der in der Luxusbranchen-Hierarchie ganz oben stehe. Die Italiener hätten die Preisgestaltung, die Produktpalette und die Personalisierung ihrer Fahrzeuge zu den wichtigsten Determinanten ihres Wachstums gemacht und es geschafft, die Angebotsknappheit und die Markenattraktivität zu schützen. Zudem treibe das Unternehmen seine Elektrifizierung voran. Die Wachstumsgeschichte sei noch lange nicht zu Ende./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
418.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
415.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
31.07.25
|Luxussportwagenbauer Ferrari trotzt Zollkapriolen - Anleger dennoch enttäuscht (AWP)
|
31.07.25
|Ferrari-Aktie im Minus: Prognose steht weiterhin (Dow Jones)
|
31.07.25
|Ausblick: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Ferrari präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25