HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

Aktie unter der Lupe 30.11.2025 18:00:38

Was Analysten von der HOCHTIEF-Aktie erwarten

Was Analysten von der HOCHTIEF-Aktie erwarten

Was HOCHTIEF-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

HOCHTIEF
282.38 CHF 1.71%
Die HOCHTIEF-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten analysiert.

3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 207,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie, was einem Abschlag von 97,73 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 304,80 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital280,00 EUR-8,1428.11.2025
Bernstein Research178,20 EUR-41,5407.11.2025
Jefferies & Company Inc.163,00 EUR-46,5206.11.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
24.07.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
