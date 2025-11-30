HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
|
30.11.2025 18:00:38
Was Analysten von der HOCHTIEF-Aktie erwarten
Was HOCHTIEF-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Die HOCHTIEF-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten analysiert.
3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 207,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie, was einem Abschlag von 97,73 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 304,80 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|280,00 EUR
|-8,14
|28.11.2025
|Bernstein Research
|178,20 EUR
|-41,54
|07.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|163,00 EUR
|-46,52
|06.11.2025
Redaktion finanzen.ch
