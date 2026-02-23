Bitcoin Cash: So lohnend wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen

Anzeige

Bitcoin Cash notierte am 22.02.2025 bei 321.06 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in BCH investiert hätte, befänden sich nun 3.115 Bitcoin Cash in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 22.02.2026 auf 570.18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’775.95 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +77.60 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268.84 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net