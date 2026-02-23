Ethereum Classic: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Ethereum Classic wurde gestern vor 1 Jahr bei 20.49 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETC investiert, befänden sich nun 48.80 Ethereum Classic in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 22.02.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 8.505 USD 415.07 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 58.49 Prozent verkleinert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum Classic am 05.02.2026 bei 8.047 USD. Am 20.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24.70 USD.

Redaktion finanzen.net