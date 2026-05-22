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22.05.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx gewinnt am Abend an Fahrt

FedEx Aktie News: FedEx gewinnt am Abend an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von FedEx. Zuletzt sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 397,13 USD zu.

FedEx
311.35 CHF 3.04%
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Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 397,13 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'492 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 398,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 394,42 USD. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 71'377 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 404,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 1,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2025 bei 214,42 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,94 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Am 19.03.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.06.2026 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 24.06.2027.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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