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23.03.2026 12:20:30

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 479 US-Dollar belassen. Der Logistiker habe im Umfeld einer der schwersten US-Frachtrezessionen aller Zeiten ein historisch bestmögliches Ergebnis erzielt, schrieb Richa Harnain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei ein globaler Wirtschaftsindikator und halte an einem überraschend optimistischen Umsatzausblick für die kommenden drei Monate fest./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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33.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 366.18 		Abst. Kursziel aktuell:
30.81%
Analyst Name::
Richa Harnain 		KGV*:
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12:20 FedEx Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 FedEx Buy UBS AG
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20.03.26 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
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