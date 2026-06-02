Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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02.06.2026 08:01:00
Ausblick: Broadcom präsentiert Quartalsergebnisse
Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von Broadcom.
Broadcom stellt am 03.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 37 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden.
35 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 47,50 Prozent auf 22,13 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 46 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,27 USD je Aktie, gegenüber 4,77 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 46 Analysten durchschnittlich auf 103,23 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 63,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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