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Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

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05.10.2026 08:07:35

Evonik Hold

Evonik
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 20 Euro angehoben. Analyst Sebastian Bray begründete den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Übernahmeinteresse seitens des Chemieriesen BASF. Die Diskussionen über einen solchen Deal in den kommenden Monaten zögen gewissermaßen einen Boden ein für den Aktienkurs von Evonik, selbst für den Fall sinkender Preise für Menthionin-Produkte./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.40 € 		Abst. Kursziel*:
-1.96%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
20.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.21%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
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08:07 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
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24.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
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