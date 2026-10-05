Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 20 Euro angehoben. Analyst Sebastian Bray begründete den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Übernahmeinteresse seitens des Chemieriesen BASF. Die Diskussionen über einen solchen Deal in den kommenden Monaten zögen gewissermaßen einen Boden ein für den Aktienkurs von Evonik, selbst für den Fall sinkender Preise für Menthionin-Produkte./rob/bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.96%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
20.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.21%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
01.10.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
30.09.26
|September 2026: Die Expertenmeinungen zur Evonik-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
30.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein (AWP)
|
28.09.26
|BASF: Evonik schlägt Übernahmeangebot aus (Spiegel Online)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18.76
|0.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:22
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
MLP Buy
|08:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hermès Sell
|08:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Richemont Buy
|08:18
|
Goldman Sachs Group Inc.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|08:10
|
Goldman Sachs Group Inc.
Carl Zeiss Meditec Sell
|08:07
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Evonik Hold
|08:02
|
RBC Capital Markets
DWS Group Outperform