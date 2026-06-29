EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
148.05CHF
-3.60CHF
-2.37 %
29.06.2026
SWX
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30.06.2026 06:42:26
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
151.59 CHF -2.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 335 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm vor dem Halbjahresbericht Ende Juli am Montagabend noch ein Finetuning an ihren Schätzungen für den Optikkonzern vor. Auch das gesunkene Kursziel biete aber noch immenses Kurspotenzial./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
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Unternehmen:
EssilorLuxottica
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
305.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
164.35 €
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Abst. Kursziel*:
85.58%
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Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
165.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
84.57%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse