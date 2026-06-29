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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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29.06.2026
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30.06.2026 06:42:26

EssilorLuxottica Overweight

EssilorLuxottica
151.59 CHF -2.61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 335 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm vor dem Halbjahresbericht Ende Juli am Montagabend noch ein Finetuning an ihren Schätzungen für den Optikkonzern vor. Auch das gesunkene Kursziel biete aber noch immenses Kurspotenzial./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
305.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
164.35 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
165.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
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