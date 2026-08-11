EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EssilorLuxottica-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das EssilorLuxottica-Papier an diesem Tag bei 114.53 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.732 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Aktien wären am 10.08.2026 1’495.30 EUR wert, da der Schlussstand 171.25 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 49.53 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 79.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch