EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|EssilorLuxottica-Anlage unter der Lupe
|
11.08.2026 10:02:37
EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
EssilorLuxottica-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das EssilorLuxottica-Papier an diesem Tag bei 114.53 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.732 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Aktien wären am 10.08.2026 1’495.30 EUR wert, da der Schlussstand 171.25 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 49.53 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica belief sich zuletzt auf 79.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.