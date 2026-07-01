NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 300 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica reduzierte der Experte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen der Jahre 2026 und 2027./edh/ag;