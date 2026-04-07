EssilorLuxottica 176.17 CHF 0.68% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Wie Piral Dadhania am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Quartal schrieb, geht er von anhaltendem organischen Wachstum im zweistelligen Prozentbereich aus - ungeachtet der Normalisierung im Geschäft mit smarten Brillen./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.