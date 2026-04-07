EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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07.04.2026
BRXC
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08.04.2026 07:12:40
EssilorLuxottica Outperform
EssilorLuxottica
176.17 CHF 0.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Wie Piral Dadhania am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Quartal schrieb, geht er von anhaltendem organischen Wachstum im zweistelligen Prozentbereich aus - ungeachtet der Normalisierung im Geschäft mit smarten Brillen./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
320.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
190.50 €
|
Abst. Kursziel*:
67.98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
205.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.95%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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