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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

176.17
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07.04.2026
BRXC
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08.04.2026 07:12:40

EssilorLuxottica Outperform

EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Wie Piral Dadhania am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Quartal schrieb, geht er von anhaltendem organischen Wachstum im zweistelligen Prozentbereich aus - ungeachtet der Normalisierung im Geschäft mit smarten Brillen./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
320.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
190.50 € 		Abst. Kursziel*:
67.98%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
205.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55.95%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
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02.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
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