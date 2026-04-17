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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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17.04.2026 10:46:23

EssilorLuxottica Market-Perform

EssilorLuxottica
196.65 CHF 3.15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
211.60 € 		Abst. Kursziel*:
18.15%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
213.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.21%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
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10:46 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
14.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
09.04.26 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.04.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
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