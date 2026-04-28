NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz sei prozentual weit weniger stark zurückgegangen als die Auslieferungen, schrieb Stephen Reitman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das spreche für eine gute Produktpalette./rob/bek/jha/;