Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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29.04.2026 19:05:05
Porsche vz Market-Perform
Porsche vz.
37.26 CHF -0.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz sei prozentual weit weniger stark zurückgegangen als die Auslieferungen, schrieb Stephen Reitman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das spreche für eine gute Produktpalette./rob/bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
40.36 €
|
Abst. Kursziel*:
11.50%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
40.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.65%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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