Ausblick: Etsy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Etsy wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,615 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Etsy -0,490 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten ein Minus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 621,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 651,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 28 Analysten auf durchschnittlich 2,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch