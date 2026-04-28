NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Marge lägen deutlich über den Erwartungen am Markt, schrieb Tom Narayan in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Margen hätten von Preisdisziplin und von der Produktpalette profitiert./rob/bek/jha/;