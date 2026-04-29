NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte daraufhin die Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um ein bis vier Prozent. Aus Bewertungssicht habe die Aktie der schweizerischen Großbank Aufholpotenzial, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/;