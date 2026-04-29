UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte daraufhin die Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um ein bis vier Prozent. Aus Bewertungssicht habe die Aktie der schweizerischen Großbank Aufholpotenzial, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
43.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34.51 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
17:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
17:39
|Aktien Schweiz schwach - UBS nach Zahlenausweis gesucht (Dow Jones)
|
16:29
|UBS Aktie News: UBS gewinnt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Zürich: SLI in Rot (finanzen.ch)