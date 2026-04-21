EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Detail sei das organische Wachstum einen Tick besser gewesen, dem hätten aber schlechtere Währungseffekte gegenüber gestanden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
202.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.69%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
199.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.43%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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