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22.04.2026 19:44:45

EssilorLuxottica Market-Perform

EssilorLuxottica
185.21 CHF -2.18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Detail sei das organische Wachstum einen Tick besser gewesen, dem hätten aber schlechtere Währungseffekte gegenüber gestanden./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
185.00 €
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