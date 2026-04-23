Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’248 1.4%  SPI 18’706 1.2%  Dow 49’310 -0.4%  DAX 24’155 -0.2%  Euro 0.9194 0.1%  EStoxx50 5’895 -0.2%  Gold 4’672 -0.5%  Bitcoin 61’341 -0.3%  Dollar 0.7870 0.1%  Öl 105.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Adecco1213860Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Inflationssorgen sorgen für klaren Wochenverlust
Index-Investments im Check: Macht der ETF-Boom unsere Märkte instabiler?
Aktie im Fokus: EVOTEC bekommt neue Finanzchefin - Hitchin scheidet Ende April aus
Darum kann der Dollar zum Franiken und Euro geringfügig zulegen
Tesla-Aktie im Fokus: Model Y L kommt als Sechssitzer auf den asiatischen Markt
Suche...
eToro entdecken

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

172.10
CHF
-8.30
CHF
-4.60 %
23.04.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.04.2026 06:35:15

EssilorLuxottica Overweight

EssilorLuxottica
175.43 CHF -5.28%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 320 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Optikkonzern habe im ersten Quartal besser als befürchtet abgeschnitten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitag. Der Fokus rücke bereits auf das zweite Halbjahr. Dann rechnet der Experte mit einer anziehenden Dynamik./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
193.85 € 		Abst. Kursziel*:
54.76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
191.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.94%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EssilorLuxottica

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:35 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
23.04.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
23.04.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
23.04.26 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen