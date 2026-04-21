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EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

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23.04.2026 08:14:24

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 265 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikkonzern habe dank seines Wachstums auf breiter Basis im ersten Quartal die gesunkenen Erwartungen getoppt, schrieb Richard Felton am Donnerstag in seinem Resümee./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Buy 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
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08:14 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:04 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
22.04.26 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
22.04.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
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