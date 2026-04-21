EssilorLuxottica 175.43 CHF -5.28% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 265 auf 260 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikkonzern habe dank seines Wachstums auf breiter Basis im ersten Quartal die gesunkenen Erwartungen getoppt, schrieb Richard Felton am Donnerstag in seinem Resümee./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.