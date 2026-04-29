Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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29.04.2026 20:24:36
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen des Betreibers von Internet-Plattformen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 103,50 Euro belassen. Diese deckten sich in etwa mit den Erwartungen, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Buy
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
103.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.70 €
|
Abst. Kursziel*:
44.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.35%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse