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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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29.04.2026 20:24:36

Scout24 Buy

Scout24
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen des Betreibers von Internet-Plattformen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 103,50 Euro belassen. Diese deckten sich in etwa mit den Erwartungen, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Scout24 Buy
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Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Giles Thorne 		KGV*:
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