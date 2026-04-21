EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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23.04.2026 11:31:54
EssilorLuxottica Buy
EssilorLuxottica
175.43 CHF -5.28%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 315 auf 312 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die prozentual zweistellige Wachstumsdynamik gehe weiter, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Das Umfeld bleibe aber komplex. Die Kurszielsenkung für das Papier des Brillenherstellers reflektiere die zuletzt ermäßigte Branchenbewertung./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
312.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
192.65 €
|
Abst. Kursziel*:
61.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
192.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.42%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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