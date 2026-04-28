EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Luxusgüterbereich überzeugten Schmuck und Uhren mit einem weiterhin führenden Wachstum des Bruttowarenvolumens, schrieb Luca Solca in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse. Die Dynamik des Gebrauchtwarenmarktes lasse aber angesichts einer Flut von Neuheiten nach. Der Verlauf einer Erholung der globalen Luxusnachfrage bleibe insgesamt ungewiss./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
185.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.03%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
185.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.27%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
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