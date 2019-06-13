Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EssilorLuxottica Aktie

117.00
CHF
-12.60
CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
10.09.2025

EssilorLuxottica Market-Perform

EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat EssilorLuxottica auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Anleger belohnten Unternehmen, die zukünftiges Wachstum und großzügige Bewertungsmultiplikatoren versprächen, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwähnte dabei als Beispiel den Elektroautobauer Tesla, aber auch das E-Commerce-Unternehmen Farfetch als letztlich enttäuschendes Gegenbeispiel. Der Brillenkonzern EssilorLuxottica habe in den vergangenen zehn Jahren eine komplette Transformation vollzogen und könne kurzfristig auf ein erhebliches Wachstum hoffen. Der Trend zu "smarten" Sehhilfen öffne den Markt allerdings für viele neue Akteure und bedrohe die derzeitigen Wertschöpfungsketten in der Branche./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 06:49 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
260.50 € 		Abst. Kursziel*:
-7.87%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
267.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.21%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EssilorLuxottica

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:19 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
08:29 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
22.08.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
11.08.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
30.07.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
