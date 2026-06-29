EssilorLuxottica 153.25 CHF -1.54% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton kappte zwar am Montag seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Nach der Kurskorrektur sei die Bewertung aber noch attraktiver geworden./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:02 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.