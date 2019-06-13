EssilorLuxottica 252.60 CHF 5.96% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer Veranstaltung zum Thema Zukunftstechnologien mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Schwerpunkt habe auf dem Thema Smart Glasses gelegen, schrieb Julien Dormois am Montag. Dabei habe er festgestellt, dass diese Kategorie schnell an Bedeutung gewinnt. Zudem beobachte er ein wachsendes Interesse an Brillen mit gesundheitsorientiertem Anwendungsplus wie Überwachung und Vorsorge./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.