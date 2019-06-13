Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

117.00
CHF
-12.60
CHF
-9.72 %
13.06.2019
SWX
30.09.2025 07:02:59

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
252.60 CHF 5.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer Veranstaltung zum Thema Zukunftstechnologien mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Schwerpunkt habe auf dem Thema Smart Glasses gelegen, schrieb Julien Dormois am Montag. Dabei habe er festgestellt, dass diese Kategorie schnell an Bedeutung gewinnt. Zudem beobachte er ein wachsendes Interesse an Brillen mit gesundheitsorientiertem Anwendungsplus wie Überwachung und Vorsorge./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
276.70 € 		Abst. Kursziel*:
8.42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
273.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.57%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

