EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer Veranstaltung zum Thema Zukunftstechnologien mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Schwerpunkt habe auf dem Thema Smart Glasses gelegen, schrieb Julien Dormois am Montag. Dabei habe er festgestellt, dass diese Kategorie schnell an Bedeutung gewinnt. Zudem beobachte er ein wachsendes Interesse an Brillen mit gesundheitsorientiertem Anwendungsplus wie Überwachung und Vorsorge./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
276.70 €
|
Abst. Kursziel*:
8.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
273.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.57%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-