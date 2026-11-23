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|EON SE-Analyse im Fokus
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23.11.2026 09:39:03
EON SE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
EON SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst James Brand unterzogen.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 20,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig.
Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.2 Prozent auf 18.57 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 13.09 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83’265 EON SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 18.7 Prozent nach oben. EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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