NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 17,50 auf 18,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Geschäftsbericht Ende Februar dürfte auf den mittelfristigen Aussichten der Essener liegen, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochabend. Beschleunigung des Wachstums oder nicht - das sei die entscheidende Frage./rob/ag/bek;