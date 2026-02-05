E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
16.04CHF
-0.05CHF
-0.28 %
09:23:04
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.02.2026 07:28:16
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 17,50 auf 18,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Geschäftsbericht Ende Februar dürfte auf den mittelfristigen Aussichten der Essener liegen, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochabend. Beschleunigung des Wachstums oder nicht - das sei die entscheidende Frage./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.75 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17.64 €
|
Abst. Kursziel*:
6.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.87%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu E.ON SE
|
31.01.26
|EON SE-Aktie: Was Analysten von EON SE erwarten (finanzen.net)
|
29.01.26
|DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
27.01.26