ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Solide übertroffen habe der Versorger die Erwartungen an das dritte Quartal, schrieb Analyst Sam Arie am Mittwoch nach dem Neunmonatsbericht. Eine Neuigkeit sei aber eine Warnung vor negativen Entwicklungen im vierten Quartal. Dies könnte einige enttäuschen, die in der Folge guter Zahlen vielleicht auf anspruchsvollere Ziele gehofft hätten./ag/tih;