15.59CHF
0.34CHF
2.20 %
10:28:55
SWX
26.01.2026 09:10:42
EON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Aktienkurs sei das Aufwärtspotenzial durch höhere erlaubte Erträge in der nächsten Regulierungsperiode in Deutschland und womöglich höhere Investitionen teilweise bereits berücksichtigt, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
E.ON SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
17.03 €
Abst. Kursziel*:
-0.18%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
17.08 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.44%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
