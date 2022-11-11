Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EON SE Market-Perform

E.ON
14.21 CHF -4.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nannte die vorgelegten Zahlen "marginal schwächer als erwartet". Die Unsicherheit im regulatorischen Umfeld dürfte die Aktie weiter in Schach halten, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
15.39 € 		Abst. Kursziel*:
10.50%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse