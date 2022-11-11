E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
17.00CHF
4.54CHF
36.39 %
11.11.2022
SWX
12.11.2025 16:30:18
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nannte die vorgelegten Zahlen "marginal schwächer als erwartet". Die Unsicherheit im regulatorischen Umfeld dürfte die Aktie weiter in Schach halten, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
E.ON SE
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
15.39 €
Abst. Kursziel*:
10.50%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
15.43 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
