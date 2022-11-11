E.ON 14.21 CHF -4.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nannte die vorgelegten Zahlen "marginal schwächer als erwartet". Die Unsicherheit im regulatorischen Umfeld dürfte die Aktie weiter in Schach halten, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/he;

