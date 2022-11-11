E.ON 15.07 CHF 0.51% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Versorgers dürfte im vergangenen Quartal um rund zwei Prozent gesunken sein, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 12. November./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC





