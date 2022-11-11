Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Versorgers dürfte im vergangenen Quartal um rund zwei Prozent gesunken sein, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 12. November./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

