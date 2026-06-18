Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit der Leitung des Segments Exploration und Produktion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Dies habe ihn in seiner positiven Einschätzung bestärkt, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der italienische Öl- und Gasproduzent habe eine hohe Erfolgsquote, seit Jahresbeginn habe Eni rund eine Million Barrel an Öläquivalenten erkundet./rob/bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21.67 €
|
Abst. Kursziel*:
29.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.24%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
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