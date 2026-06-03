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Cognizant Aktie 922121 / US1924461023

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Dividenden-Abstimmung 03.06.2026 16:36:23

S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cognizant Anlegern eine Freude

S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cognizant Anlegern eine Freude

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Cognizant-Dividendenausschüttung aus.

Cognizant
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Cognizant am 02.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1.24 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 3.33 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Cognizant beträgt 610.00 Mio. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1.67 Prozent zugenommen.

Cognizant-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Cognizant-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 55.14 USD aus dem Geschäft. Cognizant verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1.49 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1.56 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Cognizant-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Cognizant via NASDAQ um 10.05 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -2.56 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Cognizant-Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Cognizant

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1.29 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2.33 Prozent ansteigen.

Cognizant-Fundamentaldaten

Cognizant ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 27.042 Mrd. USD. Cognizant verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18.20. 2025 setzte Cognizant 21.108 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 4.56 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
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