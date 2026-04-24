Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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zugeh. Wertpapiere
24.04.2026 16:46:26
Eni Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 27,50 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Ölkonzern seine Jahresziele und das Volumen für Aktienrückkäufe erhöht./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Kaufen
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Unternehmen:
Eni S.p.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
23.14 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
22.87 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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