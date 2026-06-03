S&P 500-Papier General Motors-Aktie: Über diese Dividende können sich General Motors-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier General Motors am 02.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.57 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 18.75 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 657.00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 0.613 Prozent zugenommen.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum New York-Schluss notierte der General Motors-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 81.73 USD. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 0.70 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 0.90 Prozent.

General Motors-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von General Motors via New York 139.47 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 147.08 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel General Motors

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.71 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 0.87 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von General Motors

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens General Motors beläuft sich aktuell auf 74.428 Mrd. USD. Das General Motors-KGV beläuft sich aktuell auf 24.88. Im Jahr 2025 erwirtschaftete General Motors einen Umsatz von 185.019 Mrd.USD sowie ein EPS von 3.27 USD.

Redaktion finanzen.ch