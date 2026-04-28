Eni 21.69 CHF 1.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an den Quartalsbericht der Italiener an. Die Strategie für das Produktions- und Explorationsgeschäft laufe erfolgreich./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.