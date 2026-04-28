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28.04.2026 13:22:57

Eni Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an den Quartalsbericht der Italiener an. Die Strategie für das Produktions- und Explorationsgeschäft laufe erfolgreich./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.80%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
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