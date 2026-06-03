Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’228 -0.6%  SPI 18’749 -0.6%  Dow 50’910 -0.8%  DAX 24’808 -1.3%  Euro 0.9168 0.2%  EStoxx50 6’065 -0.7%  Gold 4’449 -0.9%  Bitcoin 52’842 0.5%  Dollar 0.7904 0.5%  Öl 97.6 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758ABB1222171Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cognizant Anlegern eine Freude
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Upbound Group-Anleger freuen
S&P 500-Papier General Motors-Aktie: Über diese Dividende können sich General Motors-Anleger freuen
S&P 500-Papier Booking-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Booking Aktionären eine Freude
NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht DENTSPLY SIRONA für Anteilseigner vor
Suche...
Plus500 Depot

Upbound Group Aktie 988133 / US76009N1000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Qualitätsdividendenzahlung 03.06.2026 16:36:23

NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Upbound Group-Anleger freuen

NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Upbound Group-Anleger freuen

Upbound Group-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Upbound Group-Dividende aus.

Upbound Group
15.68 EUR -2.82%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group am 02.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1.56 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Upbound Group-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4.00 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Upbound Group beträgt 87.86 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 6.76 Prozent gestiegen.

Entwicklung der Upbound Group-Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete die Upbound Group-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 18.61 USD. Für das Jahr 2025 weist die Upbound Group-Aktie eine Dividendenrendite von 8.88 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 5.14 Prozent.

Upbound Group-Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Upbound Group via NASDAQ um 42.12 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 14.21 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Upbound Group

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.57 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 8.42 Prozent sinken.

Grunddaten von Upbound Group

Upbound Group ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1.109 Mrd. USD. Das Upbound Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 14.05. Der Umsatz von Upbound Group betrug in 2025 4.695 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1.25 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten