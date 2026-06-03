Upbound Group Aktie 988133 / US76009N1000
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03.06.2026 16:36:23
NASDAQ Composite Index-Titel Upbound Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Upbound Group-Anleger freuen
Upbound Group-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Upbound Group-Dividende aus.
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group am 02.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1.56 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Upbound Group-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4.00 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Upbound Group beträgt 87.86 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 6.76 Prozent gestiegen.
Entwicklung der Upbound Group-Dividendenrendite
Via NASDAQ beendete die Upbound Group-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 18.61 USD. Für das Jahr 2025 weist die Upbound Group-Aktie eine Dividendenrendite von 8.88 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 5.14 Prozent.
Upbound Group-Aktienkurs vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Upbound Group via NASDAQ um 42.12 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 14.21 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Upbound Group
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.57 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 8.42 Prozent sinken.
Grunddaten von Upbound Group
Upbound Group ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1.109 Mrd. USD. Das Upbound Group-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 14.05. Der Umsatz von Upbound Group betrug in 2025 4.695 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1.25 USD.
Redaktion finanzen.ch
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