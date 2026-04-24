Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
21.32CHF
0.59CHF
2.82 %
12:56:29
SWX
24.04.2026 12:08:13
Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe zwar die Erwartungen verfehlt, aber das Volumen der geplanten Aktienrückkäufe ausgeweitet, schrieb Joshua Stone am Freitag. Zudem beinhalte der Ausblick für die Schätzungen für den bereinigten operativen Cashflow ein 20-prozentiges Aufwärtspotenzial./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.32 €
|
Abst. Kursziel*:
22.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.63%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|12:08
|Eni Buy
|UBS AG
|09:30
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12:08
|Eni Buy
|UBS AG
|09:30
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
