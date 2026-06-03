NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht DENTSPLY SIRONA für Anteilseigner vor

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA am 02.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0.64 USD je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Dividende damit gleichgeblieben. 128.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die DENTSPLY SIRONA-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 1.59 Prozent aufgebessert.

DENTSPLY SIRONA-Aktie mit Dividendenrendite

Das DENTSPLY SIRONA-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 9.83 USD in den Feierabend. DENTSPLY SIRONA verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5.60 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3.37 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der DENTSPLY SIRONA-Aktienkurs via NASDAQ 74.74 Prozent verloren. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit -47.66 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von DENTSPLY SIRONA

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0.06 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0.65 Prozent sinken.

Hauptdaten der DENTSPLY SIRONA-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens DENTSPLY SIRONA beläuft sich aktuell auf 2.004 Mrd. USD. Das DENTSPLY SIRONA-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 0.00. Im Jahr 2025 erzielte DENTSPLY SIRONA einen Umsatz von 3.680 Mrd.USD sowie ein EPS von -3.00 USD.

Redaktion finanzen.ch