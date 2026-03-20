Eni 21.57 CHF -1.32% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern verfüge über eine starke Förderpipeline, schrieb Michele della Vigna am Freitag nach dem Kapitalmarkttag von Vortag. Er lobte zudem die erhöhten Ausschüttungspläne./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 8:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.