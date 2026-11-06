Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’623 -2.3%  SPI 20’610 -2.3%  Dow 51’523 -3.4%  DAX 25’701 -2.4%  Euro 0.9141 -0.2%  EStoxx50 6’138 -1.5%  Gold 4’064 -0.6%  Bitcoin 62’180 0.5%  Dollar 0.8182 0.2%  Öl 98.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171Partners Group2460882Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Commerzbank-Aktie mit Hold
Analyse: UBS AG bewertet Swiss Re-Aktie mit Sell in neuer Analyse
Deutsche Telekom-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
Suche...
Plus500 Depot

Engie Aktie 2200367 / FR0010208488

21.86
CHF
-0.17
CHF
-0.79 %
13:06:42
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2026 11:58:31

Engie (ex GDF Suez) Kaufen

Engie
21.86 CHF -0.79%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Engie von 32 auf 27,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe den Ausblick erhöht, schrieb Werner Eisenmann am Freitag. Der Kursru?ckgang wegen der Frankreich-Risiken sei zu ausgeprägt, doch die Unsicherheit u?ber die Übertragung von Atomkraftwerks-Aktivitäten an den belgischen Staat hätten sich deutlich erhöht./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Kaufen
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
23.87 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
23.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:58 Engie Kaufen DZ BANK
22.10.26 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.10.26 Engie Outperform Bernstein Research
21.10.26 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Engie Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen