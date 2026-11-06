Engie 21.86 CHF -0.79% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Engie von 32 auf 27,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe den Ausblick erhöht, schrieb Werner Eisenmann am Freitag. Der Kursru?ckgang wegen der Frankreich-Risiken sei zu ausgeprägt, doch die Unsicherheit u?ber die Übertragung von Atomkraftwerks-Aktivitäten an den belgischen Staat hätten sich deutlich erhöht./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 10:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.