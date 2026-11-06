Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Engie (ex GDF Suez) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Engie von 32 auf 27,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe den Ausblick erhöht, schrieb Werner Eisenmann am Freitag. Der Kursru?ckgang wegen der Frankreich-Risiken sei zu ausgeprägt, doch die Unsicherheit u?ber die Übertragung von Atomkraftwerks-Aktivitäten an den belgischen Staat hätten sich deutlich erhöht./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Kaufen
|
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
23.87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
23.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Engie (ex GDF Suez)
|21.86
|-0.80%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:08
|
Deutsche Bank AG
DHL Group Buy
|12:08
|
UBS AG
BP Buy
|12:07
|
UBS AG
Eni Buy
|12:07
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|11:58
|
DZ BANK
Engie Kaufen
|11:57
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Hold
|11:55
|
UBS AG
Diageo Neutral