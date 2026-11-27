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27.11.2026 10:02:31
EURO STOXX 50-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Engie (ex GDF Suez)-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Engie (ex GDF Suez)-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11.55 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.662 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 215.07 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 26.11.2026 auf 24.83 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +115.07 Prozent.
Engie (ex GDF Suez) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61.98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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