Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Engie (ex GDF Suez)-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11.55 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.662 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 215.07 EUR, da sich der Wert einer Engie (ex GDF Suez)-Aktie am 26.11.2026 auf 24.83 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +115.07 Prozent.

Engie (ex GDF Suez) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch