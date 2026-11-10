NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie mit einem Kursziel von 27,70 Euro auf "Outperform" belassen. Bartlomiej Kubicki beschäftigte sich am Montag mit Gasnetzen - in einem Umfeld strukturell langfristig nachlassender Nachfrage. Die Wachstumsaussichten in diesem Bereich seien daher begrenzt, doch für die Energiesicherheit und die Systemflexibilität blieben die Infrastrukturen unverzichtbar. Mit dem Fokus auf Frankreich sei Engie gut positioniert, um die gereiften Gasnetz-Anlagen zur Generierung von Barmitteln zu nutzen./tih/ag;