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Engie Aktie 2200367 / FR0010208488

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10.11.2026 07:50:46

Engie (ex GDF Suez) Outperform

Engie
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie mit einem Kursziel von 27,70 Euro auf "Outperform" belassen. Bartlomiej Kubicki beschäftigte sich am Montag mit Gasnetzen - in einem Umfeld strukturell langfristig nachlassender Nachfrage. Die Wachstumsaussichten in diesem Bereich seien daher begrenzt, doch für die Energiesicherheit und die Systemflexibilität blieben die Infrastrukturen unverzichtbar. Mit dem Fokus auf Frankreich sei Engie gut positioniert, um die gereiften Gasnetz-Anlagen zur Generierung von Barmitteln zu nutzen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Outperform
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
27.70 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24.63 € 		Abst. Kursziel*:
12.46%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.56%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
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