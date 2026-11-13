EURO STOXX 50-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 13.11.2023 wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15.32 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investierten, hätten nun 65.266 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Engie (ex GDF Suez)-Aktien wären am 12.11.2026 1’640.78 EUR wert, da der Schlussstand 25.14 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64.08 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Engie (ex GDF Suez) eine Marktkapitalisierung von 62.87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch