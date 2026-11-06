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06.11.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engie (ex GDF Suez)-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Engie (ex GDF Suez)-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Engie (ex GDF Suez)-Aktie an diesem Tag bei 21.35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.684 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112.46 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 05.11.2026 auf 24.01 EUR belief. Mit einer Performance von +12.46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Engie (ex GDF Suez) einen Börsenwert von 61.12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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