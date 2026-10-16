EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Engie (ex GDF Suez)-Anteile an diesem Tag bei 14.81 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Engie (ex GDF Suez)-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.753 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 23.21 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156.74 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56.74 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Engie (ex GDF Suez) belief sich zuletzt auf 59.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch