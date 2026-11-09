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Engie Aktie 2200367 / FR0010208488

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09.11.2026 10:54:57

Engie (ex GDF Suez) Buy

Engie
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie von 30,40 auf 31,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Versorgers an./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Buy
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
31.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.58 € 		Abst. Kursziel*:
29.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.53%
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
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10:54 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Engie Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Engie Kaufen DZ BANK
22.10.26 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.10.26 Engie Outperform Bernstein Research
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