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Rekordwachstum 28.05.2026 08:40:00

Snowflake-Aktie springt zweistellig an: Zahlen und Amazon-Deal überzeugen

Snowflake-Aktie springt zweistellig an: Zahlen und Amazon-Deal überzeugen

Die Aktie hatte sich seit November 2025 halbiert, Skeptiker fragten, ob KI Snowflake eher schadet als nützt. Nun liefert der Konzern die stärkste sequenzielle Dollarbewegung seiner Geschichte.

Snowflake
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Snowflake hat gestern Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt und den Analystenkonsens in fast jeder Kennzahl klar geschlagen. Der Produktumsatz stieg auf 1,33 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem das Tempo im Vorquartal noch bei 30 Prozent gelegen hatte. Die Aktie legte nachbörslich an der NYSE 37,50 Prozent auf 240,99 US-Dollar zu, nachdem das Unternehmen zugleich einen milliardenschweren Infrastrukturpakt mit Amazon Web Services ankündigte.

Wachstumsbeschleunigung und Margenzuwachs

Der Gesamtumsatz von 1,39 Milliarden US-Dollar übertraf den Konsens von 1,32 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 US-Dollar gegenüber einer Schätzung von 0,32 US-Dollar. Die bereinigte operative Marge weitete sich gegenüber dem Vorjahr auf 12 Prozent aus. Die Nettoumsatzbindungsrate verbesserte sich auf 126 Prozent, nach 125 Prozent im Vorquartal, was auf steigende Ausgaben der Bestandskunden hindeutet. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen summierten sich auf 9,21 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

AWS-Pakt und KI als Wachstumsmotor

Snowflake verpflichtete sich, über die nächsten fünf Jahre insgesamt 6 Milliarden US-Dollar auf der Infrastruktur von Amazon Web Services einzusetzen, darunter Graviton-Prozessoren und KI-Grafikchips des Konzerns. Die Zahl der Konten, die Snowflake Intelligence nutzen, hat sich gegenüber dem Vorquartal mehr als verdoppelt. Eine bestehende Partnerschaft mit OpenAI wurde auf ein Volumen von 200 Millionen US-Dollar ausgebaut, und eine gemeinsam mit SAP entwickelte Lösung gelangte zur allgemeinen Verfügbarkeit. CEO Sridhar Ramaswamy bezeichnete das erste Quartal als klaren Wendepunkt auf dem KI-Weg des Unternehmens. Das Kundenwachstum trägt diese Einschätzung: 616 Neukunden kamen im Quartal hinzu, 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, womit die Gesamtkundenzahl auf 13.912 stieg.

Prognose angehoben, Einordnung der Kursbewegung

Für das laufende Geschäftsjahr hebt Snowflake die Produktumsatzprognose auf 5,84 Milliarden US-Dollar an, was einem Wachstum von rund 31 Prozent entspricht. Die zuvor ausgegebene Prognose hatte 5,66 Milliarden US-Dollar betragen, Analysten hatten im Schnitt 5,68 Milliarden US-Dollar erwartet. Für das zweite Quartal stellt das Unternehmen einen Produktumsatz zwischen 1,415 und 1,42 Milliarden US-Dollar in Aussicht, während der Konsens bei 1,37 Milliarden Dollar lag, die Marge soll auf 13,5 Prozent für das Gesamtjahr steigen.

Den Kursanstieg von mehr als 37 Prozent muss man vor dem Kontext der vorangegangenen Schwäche lesen. Die Aktie hatte in den zurückliegenden zwölf Monaten ein Tief von 118,30 US-Dollar erreicht, nach einem Hoch von 280,67 Dollar Anfang November 2025. Der Markt hatte eingepreist, dass Snowflakes Datenbasisgeschäft unter dem Wettbewerbsdruck durch rivalisierende Anbieter oder durch eine KI-bedingte Workload-Verlagerung leiden könnte. Wachstumsbeschleunigung, Margenausweitung und eine wachsende Kundenbasis liefern nun ein geschlossenes Bild dagegen.

Den nächsten belastbaren Prüfstein liefert die Vorlage der Ergebnisse für das zweite Quartal, voraussichtlich im August 2026. Ob das Wachstumstempo von 34 Prozent im Produktgeschäft hält oder sich abschwächt, entscheidet darüber, ob der Kurssprung mehr als eine Erleichterungsreaktion war.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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