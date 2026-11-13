Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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EckertZiegler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei geprägt von einer weiterhin starken Nachfrage nach Lutetium, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitag in seiner Bewertung der vorgelegten Zahlen. Eine stark steigende Nachfrage nach Radiopharmazeutika und eine Erholung im Bereich Isotopenrückgewinnung beseitigten die Unsicherheit, die rund um die Ziele herrsche. Das Strahlentechnik-Unternehmen sei in seinem spezifischen Segment ein unverzichtbarer Zulieferer./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eckert & Ziegler Buy
|
Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.68 €
|
Abst. Kursziel*:
63.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.38%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Eckert & Ziegler
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